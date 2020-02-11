Глава ВОЗ: Распространение коронавируса резко ускорилось

Всемирная организация здравоохранения опасается, что распространение коронавируса nCoV-2019 в мире может резко ускориться. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.По его словам, обеспокоенность ВОЗ вызывают новые потенациальные очаги заболевания за пределами Китая.

В течение последних дней наблюдались «тревожные инциденты», когда вирусом «за пределами Китая заражались люди, никогда не посещавшие Китай», сказал Гебрейесус.

Это «могут быть искры, от которых разгорится большой пожар», добавил он.

По данным на утро 10 февраля, в Китае было официально зарегистрировано 40171 больных коронавирусом, из которых 908 скончались. За пределами КНР зафиксировано более 350 случаев заражения в 30 странах мира. Два из них — в Гонконге и на Филиппинах — закончились летальным исходом.

В России более 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это люди с признаками ОРВИ, гриппом, а также, возможно, контактировавшие с заболевшими, в том числе 6 тысяч граждан Китая.

Из обследованных 769 человек госпитализированы. У 97 установлен диагноз грипп, у 121 — респираторное вирусное заболевание негриппиозной этиологии, сообщила Попова.

Диагноз коронавирус подтвержден по-прежнему только у двух человек. Это граждане Китая. Они, по словам Поповой, «чувствуют себя хорошо» и готовятся к выписке, которая состоит как только анализы дадут отрицательный результат два раза подряд.

Один из госпитализированных — граждан КНР, живущий в Забайкалье, рассказал порталу chita.ru, что у него самого и его семьи шесть раз брали анализ крови и ни разу не сообщили результат. Он также удивился, что, в отличие от Китая, где врач 24 часа в сутки находится возле пациента, российские медики ушли под конец недели.

В китайском Ухане, ставшем эпицентром вируса, в ближайшие недели будут заражены 500 тысяч человек, или практически каждый пятый житель, прогнозирует Лондонская школа гигиены и тропической медицины.

«Предполагая, что нынешний тренд сохранится, мы все еще прогнозируем пик в середине или конце февраля» в Ухане, заявил Bloomberg доцент эпидемиологии инфекционных заболеваний Адам Кучарски. «Неопределенности много, поэтому я остерегаюсь обозначать точную цифру пика, но, судя по текущим данным, максимальный уровень заболеваемости может составить более 5%», — сказал он.