Февраль 11th, 2020

Ева Лонгория порадовала поклонников милым семейным фото

В то время как голливудские коллеги 44-летней Евы Лонгории позировали в свете софитов и вспышек сотни камер на красной дорожке Оскара 2020, молодая мама решила посвятить время семье. Вместо модных брендов и роскошных образов актриса выбрала удобную одежду и обычную прическу. Звездная мама на страницах своего Инстаграм поделилась очередным чувствительным кадром. Однако на этот раз Ева Лонгория оказалась в объективе камеры не только вместе с годовалым сыном Сантьяго, но и с мужем, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастонь.

Эти кадры, на которых семья оказалась в полном составе, настоящая редкость даже для актрисы, которая часто радует своих фолловеров в сети. На фото супруги вместе с малышом весело проводят воскресное время. Папа держит на руках годовалого сына, который, судя по фото, даже в таком юном возрасте имеет немалый интерес к книгам.

«Ленивые воскресенье с моими любимыми мальчиками Бостонами», — написала молодая мама.

Отметим, актриса умело сочетает материнство со съемками. Она продолжила свою карьеру почти сразу после рождения сына, находившегося с мамой на съемочной площадке. Поэтому годовалый Сантьяго уже привык к публичности и даже успел вместе с мамой позировать для августовской обложки издания Parents.