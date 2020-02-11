Февраль 11th, 2020

Эшли Грэм показала, как ее изменило материнство

Эшли Грэм, которая недавно стала мамой, временно оторвана от мира гламура и светской жизни. Заботы о маленьком сыне полностью поглотили модель. А потому «Оскар» 2020 она смотрела дома. Но пышнотелая красавица явно не унывает. Вместо этого она решила показать, какой была в прошлом году, когда красовалась на красной дорожке, и провести сравнительный анализ с этим годом.

На первом фото девушка позирует практически без макияжа: она наносит только яркий блеск новой линии, которую заодно рекламирует. Волосы она с одной стороны убрала шпилькой. А на втором позирует во всей красе: вечернее платье, изысканное колье, браслет и высокая прическа, а в завершение — выразительный макияж …

«Сейчас и тогда … В этом году, когда мама просто хочет нанести помаду и смотреть« Оскар », в противовес прошлом году в полном образе, готовясь к красной ковровой дорожке …», — написала Эшли.

В сториз модель показала еще одно фото, где она позирует в доме сразу после пробуждения. Здесь на 32-летней красавице нет и капли макияжа. Сонное лицо, слегка «припухшие» губы, растрепанные волосы … «Образ моего нового утра», «жизнь мамы …», — написала Грэм на снимке.