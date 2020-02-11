Февраль 11th, 2020

Ермак готовится сдать Украину России и уничтожить государственность — Фриз

Кадровые изменения в Офисе Зеленского свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии. И это может привести к стремительной сдаче национальных интересов.

Об этом народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз написала в Facebook.

«На что повлияют последние изменения от» потерпевшего «, или в чем будет заключаться их действие:

1. Парламент будут «ломать» на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн человек). Прямой удар по нашей унитарности, ведь создает все предпосылки для растерзания Украины.

2. Амнистия боевикам, которые станут активным участниками «срежиссированного» бутафорского избирательного процесса осенью.

3. Принятие законопроекту о двойном гражданстве, что противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию «, — отметила Фриз.

«Резюме: если раньше говорили про » ползучий «или гибридный реванш, то теперь у нас будет реванш у» турборежиме «, ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а» большой брат «требует расчистить плацдарм. Они» сделают «Украина вместе с Путиным — если мы это позволим «, — предостерегла парламентарий.