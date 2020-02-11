Февраль 11th, 2020

Экс-супруг Памелы Андерсон утверждает, что она взяла у него 200 000 долларов за брачную ночь

Бывший муж Памелы Андерсон, 74-летний Джон Питерс, заявил, что он погасил ее долги в размере 200 тысяч долларов и полностью обновил ее гардероб, купив ей много нарядов. В разговоре с журналистами PageSix он назвал себя старым дураком и обвинил экс-возлюбленную во лжи.

Я принял ее в своей жизни с распростертыми объятьями и любовью, поскольку много лет заботился о ней. Я оплатил ее счета, так как она была на мели. Я купил ей новый гардероб,

— сказал он.

По словам Питерса, это не он предложил Памеле стать его женой, а сама звезда Playboy выступила инициатором брака и написала ему соответствующее СМС.

Когда она написала мне, что хочет выйти замуж, исполнилась моя мечта, хотя я был помолвлен с другой женщиной. Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 тысяч долларов долгов, которые она никак не могла погасить, поэтому я их оплатил, и за это она меня так «отблагодарила». Нет большего дурака, чем старый дурак,

— сказал Джон.

В свою очередь, представители Памелы назвали претензии Питерса «смехотворными».

Напомним, Памела была замужем пять раз. 20 января она связала себя узами брака с продюсером Джоном Питерсом, а через 12 дней звезда объявила, что они расстались. По словам инсайдеров, всего через три дня после свадьбы Джон написал актрисе о прекращении их «прекрасного и удивительного праздника любви». Да и сама Андерсон практически сразу поняла, что совершила «ужасную ошибку».

Для Памелы было важно, чтобы она оставалась независимой, в том числе и в финансовом отношении. Но Джон хотел все контролировать. Он не одобрял ее автономию,

— говорил друг звезды.

Памела решила, что Джон властный и помешан на славе, которая больше не интересует ее (поскольку она сосредоточена на своей благотворительной и активистской работе).

Напомним, Памела Андерсон и Джон Питерс так и не зарегистрировали брак официально, а потому бракоразводный процесс им не грозит.