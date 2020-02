Февраль 11th, 2020

Дженнифер Энистон отпраздновала «Оскар» Брэда Питта с ним вдвоем инкогнито

Дженнифер Энистон отпраздновала «Оскар» Брэда Питта с ним вдвоем инкогнито, покинув церемонию отдельно, но встретившись позже вечером в удаленном уголке Голливуда.

После легендарной встречи 51-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта на премии «Золотой глобус» в январе этого года поклонники пары стали ждать очередного воссоединения актеров и надеялись, что они вновь увидят своих кумиров вместе на премии «Оскар». Правда, в отличие от Питта, Энистон не была в числе номинантов, поэтому их встреча была маловероятна. И действительно — на торжественной церемонии Джен не появилась.

Тем не менее бывшие супруги все же встретились в этот день — Брэд и Джен были в числе гостей постоскаровской вечеринки американского писателя Гая Озери, где актриса и поздравила экс-супруга с победой (напомним, что Питт получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood).

По словам инсайдеров, на вечеринке Энистон и Питт пробыли недолго. Дженнифер от души поздравила Брэда с победой, а он поблагодарил ее за теплые слова. Вели себя, как говорят очевидцы, бывшие супруги очень сдержанно и скромно, очевидно не желая в очередной раз давать повод для разговоров о своем воссоединении. Напомним, случайный кадр с премии «Золотой глобус», на котором Питт взял за руку бывшую жену, породил большое число слухов о вновь вспыхнувшей искре между экс-супругами.

К слову, сегодня Энистон отмечает свой день рождения. И, вполне вероятно, Питт и в этом году окажется в числе приглашенных ей гостей.