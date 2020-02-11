Февраль 11th, 2020

Брэд Питт пришел на вечеринку к Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая готовится впервые стать мамой, устроила шумную вечеринку по случаю своего 50-летия.

Празднование, которое происходило в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, принесло несколько сюрпризов. Так, поздравить актрису с юбилеем прибыл ее бывший муж Брэд Питт, которой много лет назад изменил ей с Анджелиной Джоли.

55-летний актер так быстро юркнул мимо папарацци, которые поджидали гостей у входа, что им удалось запечатлеть только его затылок. Брэд Питт скрывал лицо за кепкой.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера, Энистон пригласила Питта, однако было неизвестно наверняка, сможет ли он посетить вечеринку. Поэтому, увидев бывшего Дженнифер была удивлена, но очень обрадовалась.

Как сообщается, Брэд и Дженнифер немного пообщались. Именинница даже обняла бывшего и поблагодарила его за то, что пришел. Питт провел на вечеринке 3,5 часа и поехал еще до полуночи.