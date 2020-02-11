Февраль 11th, 2020

18-летняя дочь Дуэйна Джонсона пошла по его стопам и занялась рестлингом (фото)

Симона и Дуэйн Джонсон

18-летняя дочь Дуэйна Джонсона от первого брака Симона намерена повторить спортивный успех своего знаменитого отца. Несколько часов назад девушка сообщила в соцсетях, что подписала первый официальный контракт с организацией WWE Performance Center, которая занимается профессиональным продвижением рестлинга в Америке.

Для маленькой девочки, влюбленной в рестлинг, большое счастье воплотить свою мечту в реальность. Я бесконечно благодарна за эту возможность и полна решимости начать работу. Давайте сделаем это!

— написала Симона в инстаграме.

Симона Джонсон

Дуэйн Джонсон уже поздравил дочь с первым профессиональным успехом. Он написал пост в инстаграме, в котором признался, что гордится Симоной и желает ей больших побед:

Поздравляю своего первенца Симону Джонсон с официальным подписанием контракта — теперь она на пути к тому, чтобы стать первым в истории WWE Performance Center спортсменом в четвертом поколении. Неси наше имя с гордостью, но при этом начни свой собственный путь: создавай, зарабатывай и владей. Я очень горд. Живи своей мечтой. За работу!

Дуэйн и Симона Джонсон

Мама Симоны, которая профессионально занимается боксом, также посвятила дочери пост в соцсетях: в нем Дэни Гарсия поздравила Симону с осуществлением мечты и выразила надежду на ее светлое будущее в профессиональном спорте.

Симона тренируется с главным тренером организации Мэттом Блумом и его помощницей Сарой Амато. Кстати, Сара отмечает, что девушка очень старательно и ответственно подходит к своей работе и быстро набирается знаний:

Симона — прекрасная девушка. Она все впитывает, как губка, это просто удивительно. Она знает, что нужно, чтобы добиться успеха, и знает, на какие жертвы ей надо для этого пойти.

Симона Джонсон с мамой Дэни Гарсией

Напомним, что Симона выросла в семье профессиональных рестлеров: портреты ее прадеда и деда занимают почетное место в зале славы WWE Performance Center. Симона — дочь Дуэйна от первого брака с Дэни Гарсией, с которой он был вместе с 1997 по 2007 год и остался в хороших отношениях. В 2015 году актер второй раз стал отцом — его девушка Лорен Хэшиан, с которой он прожил 9 лет, родила дочь Жасмин. В 2018-м у пары родилась еще одна дочь, а через год они поженились.

Симона и Дуэйн Джонсон