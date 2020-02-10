Февраль 10th, 2020 У Зеленского патология — он приказал любой ценой остановить Порошенко Ладно, давайте попробуем серьёзно, и по возможности коротко.



Вот, значит, какая получается ситуация.



Миллиардер Порошенко становится президентом страны, которая мгновенно оказывается втянута в войну. В течение пяти лет Президент Порошенко всеми силами вытаскивает страну из жопы. По дороге достигая: безвизового режима с ЕС, роста экономики, признания украинской церкви — в общем, такие вещи, которые с наскоку за пять лет многим не удавались даже без войны. По дороге также перестаёт быть миллиардером, потому что хуеву тучу денег вваливает в армию и в благотворительность.



Всё это время Президенту Порошенко срут на голову журналисты, оппозиционеры, антикоррупционеры, и прочие реформаторы, спешно покинувшие свою страну, не в силах выдержать ослепительный блеск реформ.



Несмотря на это, Порошенко не ограничивает свободу слова, не устраивает политических преследований, не вводит военное положение, в чём его упрекают, мол почему не ввёл военное положение, раз война. Потом ненадолго вводит, и его теперь упрекают в том, что, мол почему ввёл военное положение, раз война.



Несмотря на весь этот ёбаный цирк, Президент Порошенко проводит свободные и демократические выборы. Проигрывает. Уходит с поста. Остаётся в политике, работать на благо страны.



Президент Зеленский, построивший свою избирательную кампанию на лозунгах, что Порошенко — ворюга, не хочет остановить войну, и вообще всё делает не так, приходит к власти. Но почему-то ему не удаётся показать стремительный рост экономики (хотя воровать уже ж некому, да?), войну остановить не удаётся (хотя уже ж никто на ней не наживается, да?), и вообще как-то со стремительными прорывами не задалось. Цены растут, тарифы растут, безработица растёт — зато доллар падает, ура, победа!



В этой ситуации президент Зеленский сосредотачивает все усилия на том, чтобы проклятого: а) барыгу, б) ворюгу, в) прочее — Порошенко призвать к ответу, посадить в тюрьму, ну или хотя бы чтобы он уже наконец сбежал из страны с 0.88 тонны наличных долларов.



При этом несмотря на ручную прокуратуру, подконтрольный ДБР, импотентский НАБУ и дружественное МВД, посадить Порошенко не получается. То есть пять лет кричали, что он коррупционер и ворюга, и даже сам Зеленский в это поверил. А теперь выходит — что не выходит. И поэтому Порошенко таскают на допросы в ДБР по каким-то бредовым совершенно предъявам про Керченский пролив.



И вот сейчас важно. Сосредоточьтесь.

Идея фикс на счёт Порошенко так плотно поселилась в голове у Зеленского, что это уже начинает смахивать на патологию. Потому что в то время, как (напомню) Порошенко остался в политике, чтобы как-то чем-то помочь стране — в это время Зеленский по каким-то причинам не хочет, чтобы Порошенко посещал дипломатические мероприятия всякие. Я не знаю, почему. Может, из-за роста комплексует, а может просто не хочет, чтобы сравнивали. Ну как знаете, не хочется встречаться с её бывшим, особенно если она проговорилась, что у него был длиннее и толще. Вот например чтобы Порошенко не поехал в Давос, ручное ДБР скоренько вызвало Порошенко на допрос.А теперь чтобы Порошенко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и чтобы Зеленский на этой конференции чувствовал себя безопасно в соответствии с её названием — теперь гражданину Ермаку поставлена задача чем-нибудь занять Порошенко в Украине. И он обязательно с ней справится, и Порошенко снова вызовут на допрос, но это не точно — может автомобилем переедут, как с Гонтаревой было, а может «молотов» кинут в окошко, КТО ЗНАЕТ, сейчас такое время, всё может быть. То есть понимаете, президент Зеленский сейчас из-за своего помешательства на Порошенко, действует в ущерб интересам страны. Он препятствует тому, чтобы Порошенко — опытный дипломат, уважаемый многими человек, наконец имеющий личные связи — поехал на очередную конференцию и, может быть, что-нибудь там полезное сделал. Но Зеленского не интересует, что полезного может быть сделано для страны. Зеленского интересует, чтобы проклятый Порошенко куда-нибудь делся, и наконец перестали Зеленского с ним сравнивать, и наконец увидели, что он, Зеленский, великий лидер, решительный реформатор, молодой технократ, И ЕЩЁ ОН ВЫСОКИЙ, И СТРОЙНЫЙ, И ЕГО ВСЕ ЛЮБЯТ, ОН ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН, ЕМУ ВСЕ ЗАВИДУЮТ! Как и я сказал, это начинает смахивать на патологию. Vladimir Zavgorodny Financial Times: «У Зеленского множество форм, но мало содержания».

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