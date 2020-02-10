 
 
Февраль 10th, 2020

За кадром «Оскара-2020″: самые трогательные снимки звезд с церемонии

Мы продолжаем обсуждать прошедшую в Лос-Анджелесе накануне премию «Оскар-2020″. В наших предыдущих материалах мы уже оценили лучшие наряды и бьюти-образы звезд, а также вспомнили самые яркие моменты церемонии. Теперь пришло время взглянуть на «Оскар-2020″ под другим углом — с помощью кадров, которые репортерам удалось сделать на бэкстейдже премии.

Вот Брэд Питт пьет воду за кулисами, а вот Рами Малек поздравляет Рене Зеллвегер с победой, нежно целуя ее в щеку. В нашей подборке мы собрали эти и другие интересные снимки, сделанные за кадром церемонии — как нам кажется, именно они всегда получаются самыми живыми и эмоциональными!

 

Рене Зеллвегер и Рами Малек

Рене Зеллвегер и Рами Малек

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Брэд Питт

Брэд Питт

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Лора Дерн

Лора Дерн

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Джейн Фонда

Джейн Фонда

Пон Джун-хо

Пон Джун-хо

Пенелопа Крус и Пон Джун-хо

Пенелопа Крус и Пон Джун-хо

Марк Руффало

Марк Руффало

Тайка Вайтити и Натали Портман

Тайка Вайтити и Натали Портман

Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Оливия Колман

Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Оливия Колман

 

 

Брэд Питт

Брэд Питт

 

 

Джулия Луи-Дрейфус и Уилл Феррелл

Джулия Луи-Дрейфус и Уилл Феррелл

 

 

Хильдур Гуднадоуттир

Хильдур Гуднадоуттир

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>