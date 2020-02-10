Февраль 10th, 2020

За кадром «Оскара-2020″: самые трогательные снимки звезд с церемонии

Мы продолжаем обсуждать прошедшую в Лос-Анджелесе накануне премию «Оскар-2020″. В наших предыдущих материалах мы уже оценили лучшие наряды и бьюти-образы звезд, а также вспомнили самые яркие моменты церемонии. Теперь пришло время взглянуть на «Оскар-2020″ под другим углом — с помощью кадров, которые репортерам удалось сделать на бэкстейдже премии.

Вот Брэд Питт пьет воду за кулисами, а вот Рами Малек поздравляет Рене Зеллвегер с победой, нежно целуя ее в щеку. В нашей подборке мы собрали эти и другие интересные снимки, сделанные за кадром церемонии — как нам кажется, именно они всегда получаются самыми живыми и эмоциональными!

Рене Зеллвегер и Рами Малек

Хоакин Феникс

Брэд Питт

Сальма Хайек

Лора Дерн

Пенелопа Крус

Рене Зеллвегер

Билли Айлиш

Джейн Фонда

Пон Джун-хо

Пенелопа Крус и Пон Джун-хо

Марк Руффало

Тайка Вайтити и Натали Портман

Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Оливия Колман

Брэд Питт

Джулия Луи-Дрейфус и Уилл Феррелл

Хильдур Гуднадоуттир