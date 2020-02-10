За кадром «Оскара-2020″: самые трогательные снимки звезд с церемонии

Мы продолжаем обсуждать прошедшую в Лос-Анджелесе накануне премию «Оскар-2020″. В наших предыдущих материалах мы уже оценили лучшие наряды и бьюти-образы звезд, а также вспомнили самые яркие моменты церемонии. Теперь пришло время взглянуть на «Оскар-2020″ под другим углом — с помощью кадров, которые репортерам удалось сделать на бэкстейдже премии.
Вот Брэд Питт пьет воду за кулисами, а вот Рами Малек поздравляет Рене Зеллвегер с победой, нежно целуя ее в щеку. В нашей подборке мы собрали эти и другие интересные снимки, сделанные за кадром церемонии — как нам кажется, именно они всегда получаются самыми живыми и эмоциональными!
Рене Зеллвегер и Рами Малек
Хоакин Феникс
Брэд Питт
Сальма Хайек
Лора Дерн
Пенелопа Крус
Рене Зеллвегер
Билли Айлиш
Джейн Фонда
Пон Джун-хо
Пенелопа Крус и Пон Джун-хо
Марк Руффало
Тайка Вайтити и Натали Портман
Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Оливия Колман
Брэд Питт
Джулия Луи-Дрейфус и Уилл Феррелл
Хильдур Гуднадоуттир
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