Февраль 10th, 2020

В США вышел фильм о серийных сексуальных домогательствах

Драматический фильм «Сенсация» снят на реальных событиях и расскажет он о сексуальных домогательствах и насилие от «руководства», которое злоупотребляет своим положением. О производстве проекта заговорили весной 2017 года, вскоре после смерти бывшего основателя компании и телеканала от Fox News Роджера Эйлса. Он основал его в 1966 году в Нью-Йорке.

Роджер Эйлс — известный и уважаемый основатель популярного американского канала, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. Сотрудничать с ним хотят все компании, а быть частью его организации мечтало немало знатоков своего дела. Однако не все было так гладко, как казалось с первого взгляда. Женщинам, которые работали на канале, было что рассказать о закулисье работы. Более того, им удалось поколебить его бетонный авторитет. Только что у Гретхен Карлсон закончился контракт с Fox News, она уволилась с канала и подала в суд на экс-начальника за сексуальные домогательства. После ее откровений относительно обвинений присоединились и другие сотрудницы, подтверждая, что их бывший руководитель позволял себе недопустимое поведение.

В главных ролях в фильме «Сенсация» снялись Николь Кидман, Робби и Шарлиз Терон. Также в фильме сыграли Элис Ив, Аланна Юбак, Кейт Маккинон, Мадлен Зима и Эшли Грин.