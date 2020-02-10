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В США начали «атомную» революцию — в производство пошли мини-АЭС

У ядерной энергетики США появились реальные шансы, хоть с малыми модульными реакторами, но вернуть былую атомную славу. Всё движется ударными темпами, теперь даже Департамент энергетики инвестирует в разработку и коммерциализацию малых модульных реакторов NuScale.

Технология «NuScale» представляет собой миниатюрную версию типового водо–водяного реактора. Авторы разработки подчеркивают, что не изобретали ничего принципиально нового, лишь глубоко оптимизировали существующую конструкцию. С одной стороны, это упростит ее обслуживание, с другой – такие реакторы можно строить на действующих АЭС, или других удобных площадках, дешево и быстро.

Преимущество NuScale в соотношении размеров и мощности, NuScale использует самый распространенный тип реакторов на легкой воде, но на этом сходство с обычными АЭС заканчиваются.

В высоту он достигает 20 метров, в диаметре — 2,7 м (весом 700 тонн), с возможностью доставки готового с завода и установки в специальном бассейне на АЭС, который выполняет роль источника аварийного охлаждения. В бассейн погружены контейнменты внутри которых расположена ядерная парогенерирующая сборка. Контейнемент вакуумирован для теплоизоляции и исключения образования гремучего газа в случае тяжелой аварии. Активная зона набрана из 37 кассет конструктивно схожих с обычными ТВС западного типа (“квадрат” 17х17) и использует стандартное оксидное топливо с обогащением

Ранее комиссия по ядерному регулированию США дала добро на строительство испытательной атомной станции в Айдахо. Компания NuScale собирает там 12 небольших реакторовю. Коммерческая эксплутация технологии может начаться в 2025 году.

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Category: Наука, Новости, США ﻿
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