В России создадут полицейские отряды для возвращения эмигрантов, которые уехали из страны

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее постановление правительства от 28 января 2020 года вступило в силу с пятницы.
Согласно документу, временные группы будут формироваться из «специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России».
По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы и жизни за рубежом.
По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия». В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.
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