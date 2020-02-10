В России создадут полицейские отряды для возвращения эмигрантов, которые уехали из страны

Правительство поручило министерству иностранных дел совместно с МВД заняться содействием переселению обратно в Россию граждан, покинувших родину.Для этого планируется создать временные группы чиновников, которые будут выезжать за границу и лично убеждать соотечественников переехать в РФ.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее постановление правительства от 28 января 2020 года вступило в силу с пятницы.

Согласно документу, временные группы будут формироваться из «специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России».

В их обязанности будет входить информирование россиян-эмигрантов о потенциальных о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы и жизни за рубежом.

По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия». В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

Относительные показатели России значительно лучше, чем у других стран Восточной Европы, следует из данных ВБ: так, из Молдовы эмигрировали 24% граждан, из Хорватии — 21,9% граждан, из Литвы — 20,9%, из Румынии — 18,2%.