Февраль 10th, 2020

В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.







На месте снесенного памятника красным оккупантам мэр хочет установить валун в честь 100-летия возвращения города в состав Польши.



Монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском языке и российском наречии: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!»



По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.



Изначально у монумента были похоронены советские оккупанты, союзники гитлеровцев. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.



