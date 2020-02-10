Февраль 10th, 2020

В Москве задержали четырех активистов. Они наносили грим против системы распознавания лиц

В Москве возле здания администрации президента задержали четырех активистов, которые наносили грим против системы распознавания лиц. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных, художницу Катрин Ненашеву.

Среди задержанных: Семен Морозов, Степан Гнездилов, Катрин Ненашева, Марина Безенкова. Им вменяют «несогласованную акцию». Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

В рамках проекта «Следуй!» художники показывают москвичам способ избежать тотальной системы распознавания лиц, говорится в Telegram-канале проекта.