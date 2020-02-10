Февраль 10th, 2020

В Москве радиация из-за аварии в ядерном могильнике

В социальных сетях появились сообщения о скачке радиации на юго-востоке Москвы. Одно из них опубликовал в Facebook муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов.

К посту он прикрепил видео, снятое рабочими предприятия «Радон», специализирующегося на обращении с радиоактивными отходами, утром 7 февраля. В ролике показан датчик измерения радиационного фона, который, как отметил Власов, показывает 60-кратное превышение нормы радиации.

Ранее в январе мэр Сергей Собянин сообщил, что с бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Также он пообещал постоянно мониторить состояние окружающей среды в период строительных работ.

В 50-60-е годы на данном участке Московский завод полиметаллов складировал свои отходы. Позднее территорию на заднем дворе, ставшую могильником, отдали в собственность города. Само предприятие не принимает никаких мер по ликвидации, поскольку зараженная местность формально ему уже не принадлежит.