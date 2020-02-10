Февраль 10th, 2020

В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях страны

В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях страны. Тем, кто залезет на объекты культурного наследия (пирамиду, например), теперь грозит крупный денежный штраф, составляющий 100 тысяч фунтов . В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме.



Наказывать отныне будут и за незаконное проникновение на территорию памятников культуры и археологических объектов. «Штрафом в размере от 1 до 10 миллионов фунтов будет наказываться каждый, кто продаст за пределы Египта объект культурного наследия или его часть», — говорится в сообщении министерства культуры. Необходим официальный документ на вывоз артефакта, добавили в ведомстве.

