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В больнице Уфы врачи спрятались от пациента с подозрением на коронавирус и потребовали его застрелить

© Фото ИА «Росбалт», Никита Строгов

Прилетевший из Пекина молодой человек вернулся домой в Уфу и почувствовал недомогание, но не смог пройти обследование в местной больнице.

Его отец рассказал порталу ufa1.ru, что медперсонал инфекционной больницы № 4 в ужасе разбежался, как только услышал, что он восемь месяцев провел в Китае.

«Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус», — рассказал собедник портала.

В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.

В самой больнице и местном Минздраве пока не комментировали ситуацию.

Напомним, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались уже 908 человек. Общее число зарегистрированных случаев заболевания превысило 40 тыс. человек.

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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