Февраль 10th, 2020 Учёные выяснили, для чего неандертальцы ныряли на большие глубины 50 000 лет назад

Можно ли представить неандертальца в чём-то наподобие плавок или купальника? Это вряд ли, но вот то, что древние прямоходящие обитатели нашей планеты плавали в море, да не просто плавали, а ныряли на большую глубину, учёные установили определённо. Исследователи пришли к выводу, что неандертальцы, обитавшие когда-то на побережье Средиземного моря в районе современной Италии, вполне могли собирать со дна раковины, словно настоящие дайверы.



Удивительные находки были сделаны в гроте Деи Москерини – живописной пещере, которая находится всего в 10 футах над одним из пляжей региона Лаций в центральной Италии.



Начнем с того, что еще в 1949 году археологи, работавшие на этом месте, откопали необычные артефакты – десятки морских раковин, принадлежавших местному виду моллюска Callista chione (гладкий моллюск), которые, как установили ученые, 90 000 лет назад были подобраны неандертальцами на побережье. Древние люди использовали их в качестве острых инструментов.



Используя каменные молотки, неандертальцы раскалывали раковины, чтобы получить режущие кромки, которые, надо сказать, могут не стачиваться долгое время.



Теперь же команда, возглавляемая Паолой Виллой из Университета Колорадо (г. Боулдер), раскрыла новые секреты этих открытий семидесятилетней давности. В исследовании, опубликованном в журнале Plos One, Паола и ее коллеги сообщили сенсационные выводы: неандертальцы не просто собирали раковины, которые лежали на берегу. Судя по всему, им приходилось задерживать дыхание и нырять в море в поисках идеальных раковин.



Паола считает, что жизнь неандертальцев была очень тесно связана с морем (что ранее учеными не рассматривалось) – иными словами, они свободно плавали под водой.



– То, что неандертальцы активно использовали в своей жизни дары моря, было известно и раньше, но до недавнего времени никто в эту тему не углублялся – на этот факт просто не обращали внимания, – говорит Вилла.



Когда археологи впервые обнаружили в гроте Деи Москерини орудия из раковин, уже само это стало для них неожиданностью. Науке давно известно, что неандертальцы изготавливали наконечники копий из камня, однако существует мало примеров того, что они превращали в орудия труда морские раковины.



Предположив, что вряд ли неандертальцы собрали все эти раковины, просто прогуливаясь по побережью, исследователь Вилла и ее коллеги внимательно изучили эти найденные много лет назад примитивные орудия труда. Оказалось, что почти три четверти предметов из скорлупы моллюска имели непрозрачную и слегка потертую поверхность, словно они были отшлифованы с течением времени.



– Именно такой вид, как известно, имеют ракушки, выброшенные на песчаный пляж волнами. Значит, их собрали на берегу, – замечает Паола.



Остальные раковины были крупнее размером и имели блестящую гладкую поверхность. И эти моллюски, как считают исследователи, были собраны непосредственно со дна моря ещё живыми.

И хотя у неандертальцев, конечно же, не было никакого снаряжения для подводного плавания, Вилла считает, что они собирали раковины на глубине 2–4 метров. И основания для таких выводов у нее есть.



Дело в том, что в более раннем исследовании группа ученых, возглавляемая антропологом Эриком Тринкаусом, обнаружила на ушах нескольких скелетов неандертальцев костные наросты. У современных людей эту анатомическую особенность принято называть «ухо пловца», поскольку она свойственна тем, кто занимается водными видами спорта.



– Похоже, когда речь шла о выживании, неандертальцы проявляли гибкость мышления и были способны поступать креативно – как и мы, современные люди. И это сильно контрастирует с нашим представлением о неандертальцах как о грубых пещерных существах, живших охотой – говорит исследователь.



– Постепенно приходит понимание того, что неандертальцы не только охотились на крупных млекопитающих, но также занимались пресноводной рыбалкой и даже подводным плаванием! – говорит Паола.



Отметим, что в числе соавторов нового исследования – сотрудники французского Национального центра научных исследований, университета Женевы, а также трёх ведущих итальянских университетов. Bloomberg: «Роботы догоняют людей по количеству рабочих мест»

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