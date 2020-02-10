 
 
Февраль 10th, 2020

Ученые выяснили, что мурчание кошек оказывает целительное действие на организм человека

коты2Регенерацию человеческих ран может ускорить мурчание кошек, считают американские ученые. Более того, мурлыканье кошачьх успокаивает людей и снижает уровень стресса. Специалисты отмечают, что вибрации, исходящие от кошек в момент мурчания, способствуют восстановлению костной ткани после переломов. А низкочастотные импульсы стимулируют выработку кальция.

Ученым известно, что коты издают мурлыкающие звуки в диапазоне от 25 до 150 герц. Это довольно низкие частоты, которые благотворно воздействуют на организм человека.

Мурчание позволяет нейронам работать более слаженно, в результате чего человек быстрее может справиться со стрессом. Специалисты отмечают, что вибрации, исходящие от кошек в момент мурчания, способствуют восстановлению костей после переломов.

Низкочастотные импульсы стимулируют выработку кальция. Также владельцы представителей кошачьих реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Tags: , | Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>