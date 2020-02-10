Февраль 10th, 2020

Ученые выяснили, что мурчание кошек оказывает целительное действие на организм человека

Регенерацию человеческих ран может ускорить мурчание кошек, считают американские ученые. Более того, мурлыканье кошачьх успокаивает людей и снижает уровень стресса. Специалисты отмечают, что вибрации, исходящие от кошек в момент мурчания, способствуют восстановлению костной ткани после переломов. А низкочастотные импульсы стимулируют выработку кальция.

Ученым известно, что коты издают мурлыкающие звуки в диапазоне от 25 до 150 герц. Это довольно низкие частоты, которые благотворно воздействуют на организм человека.

Мурчание позволяет нейронам работать более слаженно, в результате чего человек быстрее может справиться со стрессом. Специалисты отмечают, что вибрации, исходящие от кошек в момент мурчания, способствуют восстановлению костей после переломов.

Низкочастотные импульсы стимулируют выработку кальция. Также владельцы представителей кошачьих реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.