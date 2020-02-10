Ученые обнаружили в Бразилии новый вирус в котором нет известных науке генов

Бразильские ученые считают, что впервые столкнулись с подобной неизвестной и изолированной группой вирусов, которые, вероятно, собрались в один достаточно крупный вирус и впоследствии эволюционировали в уменьшенную форму.

Только шесть найденных генов в вирусе Yaravirus brasiliensis имели отдаленное сходство с известными вирусными генами, которые были когда-либо задокументированы в публичных научных базах данных.

Гигантские вирусы, которые могут достигать размеров, сравнимых с бактериальной клеткой, были открыты только в XXI веке. Они имеют ДНК, которая превышает 200 тыс. пар оснований и часто содержит так называемые орфанные гены (ORFan), которые не встречаются у других групп организмов. При этом пока ученые не понимают, можно ли Yaravirus brasiliensis, который практически полностью состоит из ORFan, причислить к виду гигантских вирусов.