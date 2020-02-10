 
 
Февраль 10th, 2020

Ученые Германии — мастурбация может заменить лекарства от гриппа и простуды

мастурбация,исследование,наука,простуда,дофамин,окситоцин,кортизол,иммунитет,песочница,реактор_оздоровительный,реактор_образовательный
Мастурбация повышает иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов, помогая бороться с инфекциями и болезнями. Это происходит за счет выбросов окситоцина и дофамина, гормонов любви и счастья, а также снижения уровня кортизола — гормона стресса.
Исследователи из Университетской клиники в Эссене попросили 11 добровольцев поучаствовать в эксперименте, который изучал влияние мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.
Количество лейкоцитов каждого участника анализировали с за 5 минут до и через 45 минут после достижения оргазма. Результаты подтвердили, что сексуальное возбуждение и оргазм увеличили количество лейкоцитов, особенно естественных клеток-киллеров, которые помогают бороться с инфекциями.
Кроме того, мастурбация может облегчить или предотвратить боль и помогает спокойно уснуть, что тоже является залогом сильной иммунной системы. Это подтверждает невролог и специалист по головной боли Стефан Эверс, уверяя, что приступ мигрени отступает после мастурбации примерно у каждого третьего пациента.
Эверс и его команда провели исследование с участием 800 человек с мигренью. У 60 % из них боль отступала после мастурбации и достижения оргазма.
Специалисты уверены, что если мастурбировать регулярно, то иммунитет будет достаточно крепкий, чтобы справляться с болезнями и не подпускать их вовсе.

Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>