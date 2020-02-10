Февраль 10th, 2020

Ученые Германии — мастурбация может заменить лекарства от гриппа и простуды

Мастурбация повышает иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов, помогая бороться с инфекциями и болезнями. Это происходит за счет выбросов окситоцина и дофамина, гормонов любви и счастья, а также снижения уровня кортизола — гормона стресса.

Исследователи из Университетской клиники в Эссене попросили 11 добровольцев поучаствовать в эксперименте, который изучал влияние мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.

Количество лейкоцитов каждого участника анализировали с за 5 минут до и через 45 минут после достижения оргазма. Результаты подтвердили, что сексуальное возбуждение и оргазм увеличили количество лейкоцитов, особенно естественных клеток-киллеров, которые помогают бороться с инфекциями.

Кроме того, мастурбация может облегчить или предотвратить боль и помогает спокойно уснуть, что тоже является залогом сильной иммунной системы. Это подтверждает невролог и специалист по головной боли Стефан Эверс, уверяя, что приступ мигрени отступает после мастурбации примерно у каждого третьего пациента.

Эверс и его команда провели исследование с участием 800 человек с мигренью. У 60 % из них боль отступала после мастурбации и достижения оргазма.

Специалисты уверены, что если мастурбировать регулярно, то иммунитет будет достаточно крепкий, чтобы справляться с болезнями и не подпускать их вовсе.