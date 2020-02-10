Февраль 10th, 2020

Участник спасательной операции на перевале Дятлова рассказал, что он увидел, подойдя к месту катастрофы.

Поисковики озвучили собственную версию гибели группы Дятлова в 1959 году на Северном Урале. Участники спасательной операции не согласны с официальными выводами следствия.

Известно, что в экспедиции погибли девять студентов. официальное следствие утверждает, что причиной этого стал несчастный случай. Однако, неофициальных версий случившегося насчитывается свыше 100. Начиная от природного явления, заканчивая провалившимся военным экспериментом, и даже вмешательством «снежного человека».

Мастер спорта по туризму, участник поисков группы Дятлова Владислав Карелин рассказал о признаках техногенного явления, которое зафиксировал он лично во время своего путешествия на две недели позже и на 50 км южнее похода погибшей тургруппы. По его словам, он видел светлое пятно в небе, которое заставило участников его группы выйти из палаток без верхней одежды.

«Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, оказалось, вот это я и видел 17 февраля», — сказал Карелин. Он добавил, что 31 марта 1959 года следующие поисковики наблюдали такое же явление.

Приоритетными версиями гибели следственные органы, в свою очередь, считают ураган, лавину или сход снежных плит. Сообщалось, что прокуроры проведут новые девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.

Гибель тургруппы Дятлова — событие, произошедшее предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, когда при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.