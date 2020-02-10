Февраль 10th, 2020

У подножия пирамиды Джосера были обнаружены десятки загадочных мумий

У подножия самой старой пирамиды , пирамиды Джосера, археологи обнаружили несколько десятков захороненных мумий. Их возраст превышает 2 тысячи лет. Удивительно , но большинство захоронений были сделаны прямо в песке, без всяких гробниц. Раскопки в данном некрополе проводились на протяжении двух десятков лет. В ходе последнего сезона исследователи исследовали участок, который непосредственно примыкал к к пирамиде Джосера — древнейшей в мире..

Был исследован и так называемый Сухой ров. Это траншея глубиной 20 метров и шириной около 40 метров. Она окружает древнейшую египетскую пирамиду и символизирует собой ее священную область. Именно там и были найдены десятки мумий.

Большинство из них плохо сохранились. Некоторые мумии находились в деревянных гробах, довольно странно украшенных. Например, в одном из саркофагов находилась мумия, на шее которой остались следы многоцветного ожерелья. А на крышке гроба была обнаружена имитация иероглифической надписи.

«По-видимому, ремесленник, который создавал этот гроб, не умел читать и писать и просто пытался повторить то, что он видел раньше, — говорит доктор Камил О. Курашкевич из Варшавского университета. — В любом случае некоторые из нарисованных фигур даже не являются иероглифическими знаками, а в целом они не образуют связного текста».

Кроме того, гроб украшен изображением Анубиса в виде лежащих друг напротив друга шакалов совершенно необычного для Древнего Египта синего цвета.

Анубис был египетским богом. Его часто изображали в виде собаки или шакала, порой, это был человек с головой собаки. Но животные всегда были черными. В данном случае синий цвет ученые объясняют попыткой изобразить то, что волосы богов были созданы из драгоценного голубого камня.

«Большинство мумий были очень скромно изготовлены, — отмечает Курашкевич. — Они были подвергнуты только основным процедурам бальзамирования, завернуты в бинты и помещены прямо в ямы, вырытые в песке».