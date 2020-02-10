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Турция нанесла массированный удар по армии Асада и российским наемникам

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Турецкие военные нанесли массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на Минобороны Турции.

По информации ведомства, уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет. Также погибло некоторое количество российских военных наемников.

В турецком Минобороны утверждают, что причиной обстрела стала атака на турецких силовиков в провинции Идлиб, в результате которой погибли пять человек и еще пятеро пострадали. За февраль число погибших турецких военнослужащих в Идлибе достигло двенадцати — 3 февраля при обстреле погибли семеро военных, а также один гражданский специалист.

 

Category: Новости, Россия ﻿
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