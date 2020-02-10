Февраль 10th, 2020

Телескоп CHEOPS передал свое первое фото звезды, расположенной на расстоянии 150 световых лет от Солнца

Новый космический телескоп CHEOPS прислал свое первое фото - звезду, которая расположена в 150 световых годах он нашего Солнца.

Телескоп CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) запустили на орбиту в декабре, 8 января 2020 его включили. Основная задача аппарата — изучение экзопланет методом транзитной фотометрии, то есть телескоп отслеживает небольшие изменения в яркости звезд при прохождении планет по их диску.

Для первого фото исследователи выбрали звезду HD 70843, потому что она достаточно яркая, чтобы протестировать оборудования телескопа.

Снимок показал, что все системы телескопа после запуска в космос функционируют нормально. Полноценная научная работа с аппаратом запланирована на апрель 2020 года.

Космическая обсерватория будет изучать планеты размером от Земли до Нептуна. Как отмечают в ESA, в основном CHEOPS будет отслеживать уже открытые экзопланетами, а не искать новые.

В частности, с помощью телескопа ученые хотят определять размеры планет и их массу, чтобы благодаря этим данным уже узнавать о возможных плотность, структуру и состав этих объектов.