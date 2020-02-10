Тайка Вайтити взял «Оскар» за сценарий комедии про Гитлера и сказал несколько слов про Apple

Фильм «Кролик Джоджо» удостоился «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, и это первая статуэтка Тайка Вайтити (которую он зачем-то засунул под кресло). А после церемонии актёра, режиссёра и сценариста почему-то интересовала не награда: во время беседы с журналистами он объяснил, чем ему не угодила клавиатура макбуков. Однако причиной стало не только желание привлечь к себе внимание — порой оскароносный сценарий даётся авторам ценой собственного здоровья.
В основу «Кролика» легла книга Кристины Лёненс «Птица в клетке». По сюжету десятилетний мальчик узнаёт, что его мама прячет дома еврейскую девочку, дело происходит в нацистской Германии. Как уточняет «КоммерсантЪ», главное отличие фильма от книги — как раз воображаемый друг мальчика.
Во время церемонии Тайка Вайтити успел привлечь внимание — он не стал держать свой «Оскар» в руках. Вместо этого режиссёр бережно засунул статуэтку под стул. На это обратила внимание актриса Бри Ларсон и опубликовала забавный момент у себя в сторис в инстаграме, пишет People.
А после получения статуэтки Вайтити побеседовал с журналистами, но совсем не о фильме. Его спросили о том, как авторы должны в дальнейшем работать продюсерами, но режиссёр и сценарист вдруг обрушился с критикой на Apple, пишет The Verge.
Компании Apple нужно починить свои клавиатуры. Писать невозможно, они стали хуже.
Он сказал, что это вынуждает его вернуться к ПК, так как от классических клавиш пальцы отскакивают гораздо лучше.
На этом жалобы Вайтити не закончились.
У меня есть небольшие проблемы с плечом. У меня синдром профессиональной перегрузки [повреждение мышц, сухожилий или нервов, вызванных частым повторением одних и тех же действий или сохранения одной и той же позы во время работы — прим. Medialeaks].
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