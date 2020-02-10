Февраль 10th, 2020

Тайка Вайтити взял «Оскар» за сценарий комедии про Гитлера и сказал несколько слов про Apple

Фильм «Кролик Джоджо» удостоился «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, и это первая статуэтка Тайка Вайтити (которую он зачем-то засунул под кресло). А после церемонии актёра, режиссёра и сценариста почему-то интересовала не награда: во время беседы с журналистами он объяснил, чем ему не угодила клавиатура макбуков. Однако причиной стало не только желание привлечь к себе внимание — порой оскароносный сценарий даётся авторам ценой собственного здоровья.

Комедийная драма «Кролик Джоджо» номинировалась на премию «Оскар» как лучший фильм, но взяла награду лишь за лучший адаптированный сценарий (а главную награду получил фильм «Паразиты»). Новозеландский актёр, режиссёр и сценарист Тайка Вайтити получил свой первый «Оскар» за работу над ним; он также выступил в качестве режиссёра и актёра — сыграл воображаемого друга главного героя в образе Адольфа Гитлера.

В основу «Кролика» легла книга Кристины Лёненс «Птица в клетке». По сюжету десятилетний мальчик узнаёт, что его мама прячет дома еврейскую девочку, дело происходит в нацистской Германии. Как уточняет «КоммерсантЪ», главное отличие фильма от книги — как раз воображаемый друг мальчика.

Во время церемонии Тайка Вайтити успел привлечь внимание — он не стал держать свой «Оскар» в руках. Вместо этого режиссёр бережно засунул статуэтку под стул. На это обратила внимание актриса Бри Ларсон и опубликовала забавный момент у себя в сторис в инстаграме, пишет People.

А после получения статуэтки Вайтити побеседовал с журналистами, но совсем не о фильме. Его спросили о том, как авторы должны в дальнейшем работать продюсерами, но режиссёр и сценарист вдруг обрушился с критикой на Apple, пишет The Verge.

Компании Apple нужно починить свои клавиатуры. Писать невозможно, они стали хуже.

Он сказал, что это вынуждает его вернуться к ПК, так как от классических клавиш пальцы отскакивают гораздо лучше.

На этом жалобы Вайтити не закончились.