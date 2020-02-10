Февраль 10th, 2020

Селена Гомес сделала серию эротичных фото, не смотря на то, что поправилась

Американская певица Селена Гомес не в одном интервью призналась, что имела проблемы с самооценкой из-за лишнего веса. Однако, длительный диалог с самой собой и поддержка близких помогли знаменитости вернуться в форму.

Теперь Селена не стесняется показывать свою аппетитную фигурку, и доказывает это последняя фотосессия звезды для журнала Dazed.

На снимках исполнительница позирует в дерзком образе соблазнительницы. На одном фото Гомес изображена в золотом боди с глубоким декольте от бренда Gucci и коллажной куртке, на которой прикреплены снимки с игрушечными мишками.

На другом кадре певица излучает невероятную уверенность и внутреннюю силу, позируя в белом боди, которое не скрывает пышную грудь Селены.

В интервью для издания артистка призналась, что входит в новое десятилетие в новом образе. По словам Гомес, она планирует оставить в прошлом ту девушку, которой была раньше — робкой, слабой, оскорбленной и молчаливой. Судя по этим соблазнительным и смелым кадрам — звезда не бросает слов на ветер.