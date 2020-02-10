Февраль 10th, 2020

Счет жертв коронавируса из Китая перевалил за 900 человек

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 10 февраля количество погибших от нового коронавируса возросло до 908.

На территории материкового Китая 9 февраля зарегистрировали 3062 новых подтвержденных случаев заражения, поэтому общее их количество возросло до 40171.

Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ следует в Пекин, чтобы помочь в борьбе с эпидемией.

Как отмечает агентство Reuters, в эти выходные в Ухане от коронавируса умер американец — он стал первой подтвержденной жертвой — не китайцем.

Вирус распространился как минимум на 27 стран и территорий, заразив более 330 человек. Сообщалось о двух случаях смерти за пределами материкового Китая.

Накануне у одного из украинцев на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус 2019-nCoV, его сняли с лайнера.