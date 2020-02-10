Февраль 10th, 2020

Самая младшая участница «Оскара» вышла на красную дорожку с бутербродом

Маленькая звезда фильма «Однажды в Голливуде» Джулия Баттерс пришла на красную дорожку с необычным гостинцем — бутербродом с индейкой.

10-летняя девочка, сыгравшая замечательную парную сцену с Леонардо Ди Каприо в фильме Квентина Тарантино, дебютировала на красной дорожке Оскара. На событие звезда пришла в милом розовом платье от модельера Кристиана Сириано, которое она соединила с дорогой сумочкой с сияющим камнями за 2,5 тысячи долларов.

На вопрос журналистки, что находится в сумочке, Джулия робко ответила, что там бутерброд с индейкой. Девочка призналась, что ей не нравится еда, которую предлагают в театре «Долби» на церемонии награждения, поэтому решила взять маленький ужин с собой на красную дорожку.