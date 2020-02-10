Февраль 10th, 2020 Пентагон готовит бактерии для обнаружения скрытых бомб



Сегодня компания Raytheon, занятая в сфере экспериментальных научно-технических разработок оповестила общественность о том, что начала новый виток контрактного сотрудничество с американским агентством DARPA, чья цель заключается в разработке различных технологий для обеспечения высокого уровня внутренней и внешней защиты в сфере армии и гражданского быта. В частности, речь идет о новом проекте по улучшению и модификации нескольких штаммов бактерий, которые бы могли самостоятельно обнаруживать закопанные под землю взрывчатые вещества и устройства, тем самым нейтрализуя угрозу на поле боя еще до того, как туда поступит военная техника и личный состав.



Конечно, данный проект в большей степени ориентирован на военные нужды и цели, однако потенциальная польза от его завершения касается практически всех сфер жизни – поскольку бактерии могут обнаруживать не только бомбы, к примеру. Что касается самих бактерий, то тут речь идет о двух штаммах, первый из которых дорабатывается для непосредственного обнаружения следов химически активных веществ под землей, а второй нацелен на то, чтобы сигнализировать об этих веществах при помощи собственного активного свечения.



Стоит отметить тот факт, что предварительные тесты по модификации этих штаммов бактерий уже были проведены за закрытыми дверьми и, если верить подробностям от некоторых инсайдеров, уже достигли определенных успехов. А потому можно ожидать, что защитное агентство DARPA очень скоро представит окончательный вариант своей разработки, присовокупив к нему некоторые дополнительные нюансы, связанные с доработкой внутреннего химического состава измененных бактериальных штаммов.



Как бы там ни было, а пока что остается лишь дожидаться правильного подбора последующих тестов, которые смогут либо подтвердить, либо опровергнуть текущую модель таких бактерий. Потому что данная разработка может быть полезной не только для военных целей и нужд, но и для некоторых сфер деятельности в гражданской жизни – например, в медицинских целях. Так что стоит пока что дожидаться окончательного завершения данных тестов. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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