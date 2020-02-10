Оскар-2020: полный список победителей

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар» — главной кинонаграды мира. По красной дорожке прошлись ведущие голливудские звезды — от Леонардо ДиКаприо до Шарлиз Терон, — а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов. Кому же достались заветные статуэтки?
Лучший фильм — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо
Лучший режиссер — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер» (Joker)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (Judy)
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история» (Marriage Story)
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо и Хан Джин Вон
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити
Лучшая операторская работа — «1917″, Роджер Дикинс
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины» (Little Women), Жаклин Дюрран
Лучшие визуальные эффекты — «1917″, Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи
Лучший грим и прически — «Скандал» (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер
Лучшее сведение звука — «1917″, Марк Тейлор и Стюарт Уилсон
Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр
Лучшая музыка к фильму — «Джокер» (Joker), Хильдур Гуднадоттир
Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4″ (Toy Story 4), режиссер Джош Кули
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам» (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер
«Любовь к волосам»
Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив» (The Neighbors’ Window), режиссер Маршалл Карри
Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер
Лучший полнометражный документальный фильм — «Американская фабрика» (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт
Лучший международный фильм (ранее — Лучший фильм на иностранном языке) — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо
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