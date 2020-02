Февраль 10th, 2020 Оскар-2020: полный список победителей В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар» — главной кинонаграды мира. По красной дорожке прошлись ведущие голливудские звезды — от Леонардо ДиКаприо до Шарлиз Терон, — а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов. Кому же достались заветные статуэтки? Лучший фильм — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо Лучший режиссер — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер» (Joker) Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (Judy) «Джокер» «Джуди» Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood) Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история» (Marriage Story) «Однажды в… Голливуде» Брачная история» Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо и Хан Джин Вон Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити «Паразиты» «Кролик Джоджо» Лучшая операторская работа — «1917″, Роджер Дикинс Лучший монтаж — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер «1917″ «Ford против Ferrari» Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины» (Little Women), Жаклин Дюрран «Однажды в… Голливуде» «Маленькие женщины» Лучшие визуальные эффекты — «1917″, Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи Лучший грим и прически — «Скандал» (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер «1917″ «Скандал» Лучшее сведение звука — «1917″, Марк Тейлор и Стюарт Уилсон Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр «1917″ «Ford против Ferrari» Лучшая музыка к фильму — «Джокер» (Joker), Хильдур Гуднадоттир Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин «Джокер» «Рокетмен» Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4″ (Toy Story 4), режиссер Джош Кули Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам» (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер «Любовь к волосам» Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив» (The Neighbors’ Window), режиссер Маршалл Карри Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер Лучший полнометражный документальный фильм — «Американская фабрика» (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт Лучший международный фильм (ранее — Лучший фильм на иностранном языке) — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо Оскар-2020: Лучший актер — Хоакин Феникс

