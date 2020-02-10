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Оскар-2020: полный список победителей

Оскар-2020: полный список победителей

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар» — главной кинонаграды мира. По красной дорожке прошлись ведущие голливудские звезды — от Леонардо ДиКаприо до Шарлиз Терон, — а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов. Кому же достались заветные статуэтки?

Лучший фильм — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо

Лучший режиссер — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо

 

"Паразиты"

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер» (Joker)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (Judy)

"Джокер"

«Джокер»
"Джуди"

«Джуди»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история» (Marriage Story)

"Однажды в… Голливуде"

«Однажды в… Голливуде»
Брачная история"

Брачная история»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Джун-хо и Хан Джин Вон

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити

"Паразиты"

«Паразиты»
"Кролик Джоджо"

«Кролик Джоджо»

Лучшая операторская работа — «1917″, Роджер Дикинс

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер

"1917"

«1917″
"Ford против Ferrari"

«Ford против Ferrari»

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины» (Little Women), Жаклин Дюрран

"Однажды в… Голливуде"

«Однажды в… Голливуде»
"Маленькие женщины"

«Маленькие женщины»

Лучшие визуальные эффекты — «1917″, Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи

Лучший грим и прически — «Скандал» (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер

"1917"

«1917″
"Скандал"

«Скандал»

Лучшее сведение звука — «1917″, Марк Тейлор и Стюарт Уилсон

Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр

"1917"

«1917″
"Ford против Ferrari"

«Ford против Ferrari»

Лучшая музыка к фильму — «Джокер» (Joker), Хильдур Гуднадоттир

Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин

"Джокер"

«Джокер»
"Рокетмен"

«Рокетмен»

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4″ (Toy Story 4), режиссер Джош Кули

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам» (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер

 

"Любовь к волосам"

«Любовь к волосам»

 

Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив» (The Neighbors’ Window), режиссер Маршалл Карри

Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер

Лучший полнометражный документальный фильм — «Американская фабрика» (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт

Лучший международный фильм (ранее — Лучший фильм на иностранном языке) — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Джун-хо

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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