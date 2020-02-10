Февраль 10th, 2020

Оскар-2020: Лучший актер — Хоакин Феникс

Хоакин Феникс в фильме «Джокер»

И хотя «Оскар» — премия довольно непредсказуемая, пожалуй, сомнений в том, что лучшим актером назовут 45-летнего Хоакина Феникса, не было ни у кого. Победу актеру принесла роль в фильме Тода Филлипса «Джокер» (Joker). Ранее его также отметили в той же номинации на премиях «Золотой глобус», Гильдии киноактеров и BAFTA.

На экране Феникс воплотил знаменитого героя комиксов. Фильм в прошлом году обсуждали долго и много: одни были от него в восторге, другие — в довольно смешанных чувствах. Так или иначе, блестящая игра Феникса равнодушным не оставила никого, и его сегодняшняя награда — очередное тому подтверждение.

Статуэтка «Оскара» в карьере Феникса первая: на премию он был номинирован не раз, но победу одержать удалось лишь сейчас. Его конкурентами сегодня были Леонардо ДиКаприо («Однажды в… Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два Папы») и Адам Драйвер («Брачная история»).