Февраль 10th, 2020

Оскар-2020: Лучшая актриса — Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер в фильме «Джуди»

Что ж, стало известно имя еще одного лауреата 92-й премии «Оскар»: им стала 50-летняя Рене Зеллвегер, победившая в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Джуди» (Judy).

На экране актриса перевоплотилась в свою коллегу — легендарную актрису и певицу Джуди Гарленд. В фильме рассказывается о ее непростой судьбе и карьере: взлетах и падениях, проблемах со здоровьем и зависимостях. Основное действие картины разворачивается в 1968 году, за год до смерти Джуди Гарленд, когда она отправляется в Лондон на гастроли и встречает там своего будущего мужа Микки Динса.

В процессе работы над фильмом Зеллвегер, по собственному признанию, очень хотела пообщаться с детьми Гарленд, но, к сожалению, не смогла это сделать.

Я хотела поговорить с детьми Джуди. Мне хотелось узнать, что именно они надеются увидеть на экране. Однако мне и в голову не пришло позвонить и спросить: «Эй, а чем полезным вы еще можете поделиться?». Их семейные тайны, которые они оставили в секрете, — это сокровище, принадлежащее только им, — говорила она.

Рене Зеллвегер в фильме «Джуди»

Роль в «Джуди» ей также принесла победы на премиях Гильдии киноактеров, «Золотой глобус» и BAFTA.

На премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтия Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).