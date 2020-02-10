Февраль 10th, 2020

Новейший авианосец ВМС США может нести 90 самолетов, включая истребители F-35C (фото)

Соединенные Штаты завершили испытания, призванные продемонстрировать совместимость новейшего авианосца USS Gerald R Ford с летательными аппаратами, входящими в состав его авиагруппы.





фото: US Navy, USS Gerald R. Ford



Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Navy Recognition.



Авианосец USS Gerald R Ford (CVN 78) успешно прошел тест на совместимость с воздушными судами (Aircraft Compatibility Testing) 31 января, после 16 дней в море, в течение которых запустили и посадили 211 самолетов. Летательные аппараты эксплуатировали в различных условиях, в том числе при сильном ветре.



В рамках испытаний использовали учебно-тренировочный самолет Т-45, самолет радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, тактический транспортный самолет средней дальности С-2А, а также истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet.



Отметим, что в состав авиагруппы USS Gerald R Ford будет выходить и новейший истребитель пятого поколения F-35C. Его ВМС США начали эксплуатировать в 2019 году. Всего, по данным из открытых источников, на борту нового авианосца могут находиться до 90 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.



Одним из важнейших итогов испытаний стала очередная успешная демонстрация возможностей электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Если сравнивать ее с обычной паровой катапультой, то EMALS позволяет разгонять боевые самолеты плавнее и создает более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.











В числе других важнейших инноваций — турбоэлектрический аэрофинишер General Atomics Advanced Arresting Gear (AAG). Напомним, еще в прошлом году стало известно, что AAG довели до рабочего состояния и теперь его можно использовать для посадки на палубу авианосцев всех винтовых и реактивных летательных аппаратов, находящихся в эксплуатации ВМС США.



В целом в рамках новых испытаний американский флот прошел один из важнейших этапов на пути к полноценной эксплуатации новейшего корабля — одного из символов военной мощи современных Соединенных Штатов. Всего, напомним, ВМС должны получить 10 авианосцев типа Gerald R. Ford: в будущем они полностью заменят корабли типа Nimitz, первый из которых — USS Nimitz (CVN-68) — ввели в эксплуатацию еще в 1975 году.



Важно отметить, что, кроме новых авианосцев, ВМС США намерены получить 11 универсальных десантных кораблей (УДК) типа America, которые будут выступать носителями истребителей F-35B, являясь по факту мини-авианосцами. Напомним, в прошлом году завершились приемочные испытания второго УДК типа America — USS Tripoli (LHA-7).