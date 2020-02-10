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Минобороны не планирует отзывать бронежилеты «Корсар», переданные в ВСУ

корсраВ Министерстве обороны пока не планируют отзывать бронежилеты «Корсар», которые передали Вооруженным силам Украины. Из-за закупки этих бронежилетов задержали начальник управления материального обеспечения Минобороны, Дмитрия Марченко. Следователи считают, что бронежилеты некачественные.

«Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск », — отметил министр.

Он добавил, что ожидает беспристрастного расследование дела. По словам Загороднюка, министерство сотрудничает со следствием.

«Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь », — сказал Загороднюк.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина ﻿
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