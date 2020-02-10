Февраль 10th, 2020 Коронавирус снижает нефтяные цены. Но, досрочной встречи министров ОПЕК+ не будет От России в нефтяном вопросе уже вообще ничего не зависит. Кроме словесных сотрясений воздуха Москва ничего сделать не может. Роль Эрефии на рынке нефти минимальна. Кроме того, Россия как не соблюдала, так и не собирается соблюдать обязательства перед ОПЕК+. Все переговоры Путина с королем Саудовской Аравии — мертвому припарки.







Министр энергетики РФ Новак в целях пропаганды заявил, что падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае может быть «паническим страхом». Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 20% от общего потребления внутри страны. Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин рассказал The Insider, что повлиять на ситуацию ОПЕК не сможет, но удержать цены от обвала способен сам Китай.



В нынешней ситуации самым чувствительным для рынка остается спрос. Любой удар по спросу может вызвать довольно бурную реакцию и движение цен вниз. Никакого дефицита нет, нефти на рынке сколько угодно, и все страшилки со стороны ОПЕК, что «мы сейчас сократим добычу, и цены вырастут», не работают. Цены регулируются крупными игроками на финансовом рынке.



Вспышка коронавируса стала как раз таким ударом по спросу, и как только самый крупный игрок на рынке — Китай — дал слабину, все сразу посыпалось. При этом в самом Китае, который заинтересован в низких ценах на нефть, предпринимаются попытки прекратить панику, руководство страны уже заявило, что нефтью и газом по-прежнему будут обеспечиваться все промышленные предприятия. Им эта паника совершенно не нужна, поскольку за падением нефтяных котировок последует и падение цен в том числе на китайскую продукцию.



Что касается заявления Новака, можно сказать только одно: от России вообще ничего не зависит. Кроме словесных интервенций на рынке нефти Россия ничего сделать не может. Фактическая роль России в обеспечении предложения на рынке нефти минимальна. Кроме того, Россия как не соблюдала, так и не собирается соблюдать обязательства перед ОПЕК+. Все эти переговоры Путина с королем Саудовской Аравии, «сессия приближается, технический совет обсуждает» — это мертвому припарки. На ОПЕК и Россию я бы в этой ситуации не обращал никакого внимания, они ничего сделать не смогут.



Стоит отметить, сегодня глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что досрочной встречи министров ОПЕК+ из-за коронавируса не будет.



Он отметил, что «встреча будет проведена, как и планировалось, в марте», — сказал министр.



Глава Минэнерго отметил, что коронавирус действительно повлиял на цены на нефть, которые снизились более чем на 10 процентов. Обвал цен на нефть ускоряется

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