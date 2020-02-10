Февраль 10th, 2020

Киану Ривз появился на церемонии вручения «Оскар» с мамой

Весь мир обсуждает роман актера Киану Ривза с художницей Александрой Грант. Но пока сторонники в ожидании нового выхода влюбленной пары, голливудский красавец охотно позировал на красной дорожке Оскара 2020 со своей мамой.

Как известно, церемония прошла в ночь с 8 на 9 февраля. В Калифорнию приехали чуть ли не все голливудские звезды, которые не только поборолись за престижные статуэтки, но и поддержали коллег в этот важный день. Среди приглашенных гостей премии был и Киану Ривз, который на этот раз решил не игнорировать событие.

Перед десятками камер он охотно появился в роскошном черном костюме и в жилетке с бабочкой. А вот сопровождала Киану Ривз не его любимая, а мама Патрисия Тэйлор. Для знакового события она выбрала трендовый штанний костюм белого цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру, и роскошные украшения.

Интересно, что Патрисия Тэйлор — одна из самых известных костюмерок в Голливуде. Поэтому неудивительно, что образ мамы Киану Ривза для Оскара-2020 был безупречным. 76-летняя модница отказалась от высоких каблуков, дополнив look элегантными туфлями с камнями.

Мамы нередко сопровождают голливудских звезд на красных дорожках Оскара-2020. Это и неудивительно, ведь именно они поддерживают своих потомков на всех этапах развития карьеры. Поэтому в разные годы на дорожке премии с мамами красовались Шарлиз Терон, Майкл Б. Джордан, Хоакин Феникс, Бейонсе, Тимоти Шала.