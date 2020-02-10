Февраль 10th, 2020

Израильские исследователи выращивают финики из древних семян времен Христа





Израильским исследователям удалось успешно прорастить древние семена, которым свыше 2 тыс лет.



Семена были найдены в ходе археологических раскопок в Иудейской пустыне. Об этом сообщает The Times Of Israel.





Десятки семян были собраны в районе Мертвого моря, в том числе и в районе крепости на вершине холма Масада, которая, как считается, была построена царем Иродом в первом веке до н.э.



Из 32 посаженных семян выросли 6 саженцев. Им дали имена Адам, Иона, Уриил, Вооз, Юдит и Ханна.



«Проросшие 2000-летние семена Phoenix dactylifera из археологических памятников Иудейской пустыни дают уникальную возможность изучить иудейскую финиковую пальму, описанную в древности по качеству, размеру и целебным свойствам ее плодов, но казалось бы, утраченную навеки», – отмечают исследователи.



Радиоуглеродный анализ показал, что семена, используемые в проекте, образовались в период с четвертого века до н. э. по второй век н. э.



https://cursorinfo.co.il/blizhnij-vostok/izrailskie-issledovateli-vyrashhivayut-finiki-iz-drevnih-semyan-vremen-hrista/