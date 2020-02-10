Февраль 10th, 2020

Гончарук заявил, что его оценка Зеленского «вырвана из контекста»

10 февраля в интервью премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что на «прослушке» его слова вырваны из контекста и в правительстве Зеленского не воспринимают, как заказчика политики и камертон настроений населения

На вопрос журналистов, как повлияла история с «прослушкой» на доверие к людям, с которыми работает премьер, Гончарук заявил:

«Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста.»

Он пояснил, что в момент записи обсуждали презентацию экономической части программы правительства. Гончарук объяснял своим коллегам, что в воображении клиента, которому будут презентовать «определенную свою логику», должен сформироваться образ.

«Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это и оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях», — подчеркнул Алексей Гончарук.