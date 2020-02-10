Февраль 10th, 2020

Гончарук заявил, что Аваков — полноценный член правительственной команды

Как сказал глава правительства Алексей Гончарук, глава МВД Арсен Аваков не входит в ближайший круг людей, которых он может назвать «своими»

Гончарук ответил на вопрос, является ли министр внутренних дел Арсен Аваков частью правительственной команды.

«Очевидно, что Арсен Борисович не входит в ближайший круг, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды «, — пояснил премьер.

Гончарук пояснил, что отсутствие Авакова на некоторых заседаниях правительства не является признаком конфликтов.

«Он министр внутренних дел, у него часто случаются ситуации, на которые он вынужден реагировать оперативно. Он часто где-то сопровождает президента, например. Поэтому в каждом конкретном случае причины разные. У нас довольно часто не бывает на заседаниях правительства других министров — министра иностранных дел, министр обороны часто где находится «в полях», командировки бывают «, — добавил Гончарук.

Он ответил также на вопросы, есть ли у него пять месяцев работы ощущение, что правительственная команда сформирована.

«Конечно. Правительство сегодня — это команда, здесь много людей, на которых я могу положиться «, — сказал Гончарук.