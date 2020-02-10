Февраль 10th, 2020

Эминем вызвал восторг звезд, выступив на вручении «Оскара»

Американский рэпер Эминем удивил всех присутствующих своим выступлением на 92-й церемонии награждения премии Оскар.

47-летний рэпер Эминем выступил на сцене Оскара-2020 среди церемонии и вызвал восторженные эмоции у таких звезд Голливуда, как Энтон Рамос, Келли Мари Тран, Идина Мензель, Билли Айлиш и Мартин Скорсезе.

Мужчина выступил с песней Lose Yourself, которая в 2003 уже получила Оскар за «Лучший оригинальный саундтрек к фильму», а именно — к «Восьмой мили», где Эминем сыграл роль главного персонажа Джимми Смита младшего.