 
 
Февраль 10th, 2020

Четвертая за год попытка Ирана запустить спутник на орбиту не удалась

Модель ракеты "Симрог"
В воскресенье вечером иранское государственное телевидение Fars сообщило, что попытка Ирана запустить спутник на орбиту провалилась.

Ракета со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» была запущена, но не смогла выйти на нужную орбиту из-за низкой скорости ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Ракета «Симрог» или «Феникс» использовалась для развертывания спутника связи «Зафар — 1».

«Он был запущен с успехом и … мы достигли большинства наших целей… но спутник «Зафар» не достиг орбиты, как планировалось», — сообщил Fars.

Ракета была запущена с космодрома Имама Хомейни в провинции Семнан, примерно в 145 милях к юго-востоку от Тегерана. Первоначально запуск был запланирован на субботу, но был перенесен на воскресенье без публичного объяснения.

Спутник «Зафар» иранского производства призван был стать символическим жестом. В начале своей миссии он должен был передать изображение убитого иранского командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Планировалось также сразу же после вывода на орбиту передать со спутника более 400 записанных голосовых файлов людей.

Как пишет Mehr News, 90-килограммовый спутник дистанционного зондирования, оснащенный цветными камерами и должен был использоваться для разведки нефтяных запасов, шахт, джунглей и стихийных бедствий.

Космическая ракета-носитель «Симрог» представляет собой иранскую расходуемую маломощную орбитальную ракету-носитель, первый полет которой был запланирован еще на 2010 год.
Этот неудачный запуск является последним ударом по космической программе Исламской республики, которая пыталась развернуть спутники в космосе три раза за последний год, что сделало воскресный прерванный запуск четвертым провалом.


https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216602

Category: Мир, Новости ﻿
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