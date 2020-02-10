Четвертая за год попытка Ирана запустить спутник на орбиту не удалась

В воскресенье вечером иранское государственное телевидение Fars сообщило, что попытка Ирана запустить спутник на орбиту провалилась.

Ракета со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» была запущена, но не смогла выйти на нужную орбиту из-за низкой скорости ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Ракета «Симрог» или «Феникс» использовалась для развертывания спутника связи «Зафар — 1».

«Он был запущен с успехом и … мы достигли большинства наших целей… но спутник «Зафар» не достиг орбиты, как планировалось», — сообщил Fars.

Ракета была запущена с космодрома Имама Хомейни в провинции Семнан, примерно в 145 милях к юго-востоку от Тегерана. Первоначально запуск был запланирован на субботу, но был перенесен на воскресенье без публичного объяснения.

Спутник «Зафар» иранского производства призван был стать символическим жестом. В начале своей миссии он должен был передать изображение убитого иранского командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.