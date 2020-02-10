Четвертая за год попытка Ирана запустить спутник на орбиту не удалась

Ракета со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» была запущена, но не смогла выйти на нужную орбиту из-за низкой скорости ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.
Ракета «Симрог» или «Феникс» использовалась для развертывания спутника связи «Зафар — 1».
«Он был запущен с успехом и … мы достигли большинства наших целей… но спутник «Зафар» не достиг орбиты, как планировалось», — сообщил Fars.
Ракета была запущена с космодрома Имама Хомейни в провинции Семнан, примерно в 145 милях к юго-востоку от Тегерана. Первоначально запуск был запланирован на субботу, но был перенесен на воскресенье без публичного объяснения.
Спутник «Зафар» иранского производства призван был стать символическим жестом. В начале своей миссии он должен был передать изображение убитого иранского командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.
Планировалось также сразу же после вывода на орбиту передать со спутника более 400 записанных голосовых файлов людей.
Как пишет Mehr News, 90-килограммовый спутник дистанционного зондирования, оснащенный цветными камерами и должен был использоваться для разведки нефтяных запасов, шахт, джунглей и стихийных бедствий.
Космическая ракета-носитель «Симрог» представляет собой иранскую расходуемую маломощную орбитальную ракету-носитель, первый полет которой был запланирован еще на 2010 год.
Этот неудачный запуск является последним ударом по космической программе Исламской республики, которая пыталась развернуть спутники в космосе три раза за последний год, что сделало воскресный прерванный запуск четвертым провалом.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216602
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