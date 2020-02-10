Февраль 10th, 2020

Брэд Питт публично посвятил свою победу на «Оскаре» детям

Голливудский актер Брэд Питт оказался в центре внимания всех западных СМИ. В 2020 году он наконец получил долгожданную премию за второстепенную роль в фильме «Однажды в Голливуде». Свою победу Брэд Питт публично посвятил своим детям.

Как известно, в ночь на 10 февраля в Калифорнии прошла церемония награждения премиями Оскар-2020. В номинации «Лучший актер второго плана» победил Брэд Питт. Актер вышел на сцену Dolby Theatre и произнес довольно эмоциональную речь.

Голливудский красавец не обошел вниманием угрозу импичмента Дональда Трампа, пошутив по поводу этого политического события, отметил работу Квентина Тарантино и своих коллег, в частности, Леонардо Ди Каприо. А в завершение речи Брэд Питт признался, что посвящает победу своим детям — Мэддоксу, Захари, Шайло, Вивьен, Паксу и Ноксу.

«Я не из тех, кто любит оглядываться назад, но то, что сейчас происходит, просто заставляет меня это сделать. Я стою здесь благодаря всем тем замечательным людям, которых я встретил однажды в Голливуде. Эту награду я посвящаю своим детям, которые делают ярче каждый мой день. Я обожаю вас! » — отметил Брэд Питт.

Но на этом актер не остановился и за кулисами Оскара-2020 пообщался с журналистами о детях. Как передает People, репортеры пытались расспросить, или наладились у него отношения со старшим сыном Мэддоксом. Брэд Питт признался, что парень оценил его работу в киноленте «Однажды в Голливуде». Кроме этого, звездный папаша прокомментировал слухи о режиссерских предпочтения Мэддокса.

«Мое главное желание, чтобы все мои дети были счастливы. Я хочу, чтобы они шли за своей мечтой, за тем, что для них действительно интересно. Но сначала они должны много попробовать, найти свою настоящую страсть. А моя задача — лишь направлять их» — поделился Брэд Питт.