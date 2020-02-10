 
 
Февраль 10th, 2020

Брэд Питт получил первый в своей жизни Оскар

Брэд Питт получил первый Оскар в карьере

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии Оскар.

Актер завоевал награду за роль в фильме Однажды в Голливуде.

В борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме Ирландец, Энтони Хопкин, а также Том Хэнкс.

Для Питта это четвертая номинация на Оскар и первая победа.

В Однажды Голливуде Брэд Питт сыграл харизматичного каскадера Клиффа Бута, который работает дублером известного актера Рика Далтона (его роль исполнил Леонардо ДиКаприо — ред.).

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>