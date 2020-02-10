Брэд Питт получил первый в своей жизни Оскар

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии Оскар.
Актер завоевал награду за роль в фильме Однажды в Голливуде.
В борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме Ирландец, Энтони Хопкин, а также Том Хэнкс.
Для Питта это четвертая номинация на Оскар и первая победа.
В Однажды Голливуде Брэд Питт сыграл харизматичного каскадера Клиффа Бута, который работает дублером известного актера Рика Далтона (его роль исполнил Леонардо ДиКаприо — ред.).
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