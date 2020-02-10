Февраль 10th, 2020

Билли Айли посвятила свое выступление на «Оскаре» погибшим звездам Голливуда

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш, как и было обещано, выступила на сцене Оскара-2020. Событие состоялось в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе, где присутствовали сотни голливудских звезд.

На красную дорожку премии Оскар-2020 эпатажная Билли Айлиш прибыла в over-size костюме Chanel, с длинными ногтями и с традиционным зеленым колорированием волос. Кому-то может показаться, что такой образ не слишком подходил Билли, но напомним, что в подобных костюмах Gucci звезда прибыла на церемонию награждения премии Грэмми-2020, где получила 5 наград.

А вот на самой церемонии награждения она торжествовала с песней Yesterday группы The Beatles, во время которой на фоне большого экрана упоминались все звезды, которые умерли в течение прошлого года и были причастны к киноиндустрии. Первым на сцене появился портрет легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 получил премию Оскар в номинации «Лучший короткометражный анимациний фильм» за мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball), где выступил автором сценария и продюсером ленты. Известно, что баскетболист погиб со своей 13-летней дочерью Джианни в авиакатастрофе накануне премии Грэмми, 26 января 2020 года.