Февраль 9th, 2020

Заложники коронавируса: Всю Москву заполонили китайцы.

Можно смело констатировать: столица Московии — китайский город. Москва сегодня один из самых опасных городов планеты. Сейчас в топе ЖЖ вот этот гневный пост расеянки lena-miro.ru:



«Откуда китайцы?



Вы не обратили внимания, что на улицах Москвы — одни китайцы? Ходят, как обычно, толпятся, наступают на ноги. В центре — каждый третий китаец. В музеях — каждый второй.





Фото: Соцсети



Подождите, а как же эпидемия коронавируса? Ведь любое транспортное сообщение с Китаем, как сказали власти по Первому каналу, закрыто? Откуда они тогда тут?!



Я хочу вам кое-что показать.



Вот посмотрите, час назад я сделала два скриншота онлайн-табло аэропорта Шереметьево:





Фото: Шереметьево





Фото: Шереметьево



Три рейса из Пекина, два — из Шанхая. Пять забитых битком самолетов — только за один сегодняшний день и только лишь в один аэропорт.



Что интересно, заявления звучат громкие. Граница — на замке, говорит премьер Мишустин. И тем не менее, как минимум пять рейсов из Поднебесной прилетают ежедневно в столичный аэропорт.



Как это понимать?



Ситуация, тем более, вообще не вяжется с эвакуированными россиянами из Китая. Их погрузили в самолёт ВКС, провели целую спецоперацию, они теперь сидят в карантине в Тюмени — вокруг даже Росгвардию выставили их охранять.



И вместе с тем — толпы китайских товарищей спокойно прилетают в Москву каждый день. Гуляют тут, шляются по музеям, по ресторанам. Конечно, чихают, кашляют и плюются.



Учитывая, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, можно легко представить, как уже больной китаец проходит измерение температуры в Шереметьево, потом заражает половину столицы, улетает домой и только там валится на асфальт с температурой и умирает.



Это что за бардак такой в стране? Что за лицемерие? О нашей безопасности хоть кто-нибудь думает у нас в правительстве или как? Или только гнилым пиаром все заняты, показывая, как русских закрыли на карантин в Тюмени?!»