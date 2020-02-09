Февраль 9th, 2020

Япония запустила в космос разведавательный спутник

Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустило на орбиту ракету со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

Об этом сообщает Kyodo News. Этот запуск проводили совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Так, ракету H2A запустили из космического центра Танегасима на юго-западе Японии в 10:34 по местному времени (03:34 по Киеву).

Как пишет издание, сначала запуск запланировали на 28 января, но его перенесли из-за утечки в трубопроводе, который используют для подачи азота до ракеты.

В Японии функционируют два типа разведывательных спутников: оптические, которые фотографируют землю, и радиолокационные, которые могут делать изображения в темноте или при плохих погодных условиях.

Ночью 9 февраля запустили оптический спутник. В частности он должен следить за активностью Северной Кореи на ее ракетных участках.