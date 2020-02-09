 
 
Февраль 9th, 2020

Япония запустила в космос разведавательный спутник

ракетаЯпонское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустило на орбиту ракету со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.
Об этом сообщает Kyodo News. Этот запуск проводили совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Так, ракету H2A запустили из космического центра Танегасима на юго-западе Японии в 10:34 по местному времени (03:34 по Киеву).

Как пишет издание, сначала запуск запланировали на 28 января, но его перенесли из-за утечки в трубопроводе, который используют для подачи азота до ракеты.

В Японии функционируют два типа разведывательных спутников: оптические, которые фотографируют землю, и радиолокационные, которые могут делать изображения в темноте или при плохих погодных условиях.

Ночью 9 февраля запустили оптический спутник. В частности он должен следить за активностью Северной Кореи на ее ракетных участках.

Tags: , , | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>