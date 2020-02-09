Февраль 9th, 2020

Вера Брежнева показала, как роскошно отпраздновала день рождения

О таком дне рождении да еще и в компании Веры Брежневой мечтает, пожалуй, каждый ее фанат.

3 февраля одна из самых желанных женщин мира Вера Брежнева отметила свой 38-й день рождения. Локацией певица выбрала Италию, ее горную часть. Вместе с сестрами, младшей дочерью Сарой, мужем Константином Меладзе и друзьями она отдыхала в спа-отеле в коммуне Пинцоло среди Доломитовых Альп.

По словам Веры, это был идеальный день, ведь ей удалось собрать рядом родных для нее людей.

Не забыла она и о фанатах. Звезда порадовала поклонников ярким и временами пикантным фотоотчетом. Кроме катания на лыжах и походов в рестораны, Брежнева опубликовала несколько кадров у бесейна. И, как понимаешь, картина там огонь. Похоже, праздник удался.