Февраль 9th, 2020 В шаге от рекорда: что мы знаем о Синтии Эриво — единственной темнокожей звезде, номинированной на «Оскар-2020″ Синтия Эриво 33-летняя Синтия Эриво — единственная темнокожая актриса, номинированная на премию «Оскар» в этом году. Она представлена в категориях «Лучшая актриса» за роль в фильме «Гарриет» (Harriet) и «Лучшая оригинальная песня» за композицию Stand Up из того же фильма. В случае своей победы Синтия станет самой молодой обладательницей четырех престижных наград — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» (EGOT) — и побьет рекорд Джона Ледженда, который сделал это в возрасте 39 лет, а также станет всего 16-м человеком в мире, получившим эти премии. Рассказываем о ней подробнее в нашем новом материале. Биография и образование Синтия Эриво родилась 8 января 1987 года в семье нигерийских эмигрантов в Южном Лондоне. Ее воспитывала мать, которая работала медсестрой. Она верила в дочь и всегда знала, что той суждено стать настоящей звездой. Для нее не стало сюрпризом, когда это случилось, потому что она знала, что рано или поздно это произойдет. Когда я сказала ей, что собираюсь стать актрисой и буду петь, она сказала: «Отлично, постарайся работать очень усердно»,

— признавалась Эриво. Синтия училась в католической школе для девочек La Retraite, а затем поступила в Университет Восточного Лондона, где стала изучать музыку и психологию. После получения степени она продолжила обучение в Королевской академии драматического искусства. Карьера Ее первая сценическая роль была в пьесе Саймона Стивенса «Морской парад» на Брайтонском фестивале, а первая музыкальная роль — в пьесе Джона Адамса и Джун Джордан «Я смотрел в потолок, а затем увидел небо» (I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky) в Королевском театре Восточного Стратфорда. В числе других ее ролей как начинающей театральной актрисы — партии в спектаклях «Я не умею петь» и «Чарли и шоколадная фабрика». В 2013 году она сыграла Селию Харрис в британской версии мюзикла «Цветы лиловые полей» (The Color Purple). В 1985 году эта роль прославила Вупи Голдберг. В 2015 году состоялся ее бродвейский дебют с ролью Селии. В Нью-Йорке она сыграла на одной сцене вместе с Дженнифер Хадсон и Даниэль Брукс. Именно эта роль принесла ей премии «Тони», «Грэмми» и «Эмми». Карьера Эриво на телевидении началась относительно недавно — в 2013 году она снялась в сериалах «Мистер Селфридж» (Mr Selfridge) и «Туннель» (Tunnel). В 2018 году на экраны вышел фильм «Вдовы» (Widows), в котором Эриво снялась вместе с Колином Фарреллом, Виолой Дэвис, Мишель Родригес, Лиамом Нисоном и другими звездами кино. В фильме рассказывается о четырех вдовах, чьих мужей-грабителей убили во время налета. Бесстрашным и отважным главным героиням предстоит наказать виновных в смерти своих возлюбленных. Виола Дэвис и Синтия Эриво в фильме «Вдовы» В том же году она появилась в картине «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (Bad Times at the El Royale) вместе с Джеффом Бриджесом, Дакотой Джонсон и Крисом Хемсвортом. Актриса ничуть не уступала своим именитым коллегам, причем она так прекрасно работала на съемочной площадке, что режиссер Дрю Годдард даже просил ее специально допускать ошибки, чтобы она не затмевала остальных. А один эпизод с участием Синтии, в котором она пела живьем, переснимали 27 раз, — впрочем, поверить в то, что она фальшивила, сложно, а вот в то, что Годдард хотел как можно дольше наслаждаться ее вокалом, — вполне. Сама Эриво говорит, что хотела бы играть роли, которые не «асексуальны», однако она их не получает. Хочу играть женщин, которые обладают сексуальностью, чувственностью. По какой-то причине, не знаю, является ли это спецификой темнокожих актрис, но наши роли лишены сексуальности. Как будто мы не можем быть задиристыми, живыми и в то же время сексуальными, — говорит она. В прошлом году на экраны вышел фильм «Гарриет» (Harriet), в котором Эриво исполнила роль Гарриет Табмен, бывшей рабыни и аболиционистки. Эта картина была первым байопиком о реальном американском темнокожем борце за свои права и наделала много шума. Когда стало известно, что на главную роль пригласили Эриво, не все критики одобрили идею, что британка исполнит роль одного из самых известных борцов за гражданские права в США. Однако, вместо того чтобы реагировать на критику, Эриво решила сконцентрироваться на работе и попросила зрителей дать ей шанс. Я лучше расскажу эту историю хорошо, сделаю это по справедливости, и надеюсь, что их взгляды изменятся. Я стала актрисой не чтобы играть англичанок, а чтобы играть действительно замечательных персонажей,

— заявила она. Синтия Эриво в фильме «Гарриет» После съемок она сказала, что вложила в своего персонажа все сердце и душу. Она (ее героиня. — Прим. ред.) значит для меня целый мир, — объяснила актриса. Синтия считает, что ей удалось сломать стереотип, что темнокожие актеры регулярно являются заложниками образа: им часто приходится играть рабов и страдальцев. Я не знала, как это воспримет публика, но знала, что хочу рассказать эту историю. Зрители должны были увидеть кого-то, кто был дерзким и кто прожил свою жизнь как свободная женщина, увидеть, что цветная женщина в то время с пистолетом в руках, спасающая людей, освобождающая их, делала это в реальности. Мне нравится идея, что эта история стала вызовом представлению людей о том, какой может быть черная женщина на экране и как она может рассказать свою историю, — считает Синтия. Сейчас Эриво снимается в сериале «Чужак» (The Outsider) — телевизионной адаптации романа Стивена Кинга, где она играет роль следователя Холли Гибни. В этом году также выйдет фантастическая картина «Поступь Хаоса» (Chaos Walking) с ее участием. Впрочем, были в ее карьере и неудачи. Так, в 2018 году на баскетбольном матче между командами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», куда ее пригласили, чтобы исполнить гимн, актриса забыла слова. Тогда по ней хорошенько прошлись в прессе. Номинации на «Оскар» В этом году Синтия была впервые номинирована на «Оскар». Новость, что она попала в список основных претендентов на самую престижную кинонаграду, застала ее на пути в Японию, куда она отправилась на гастроли. Известие о своих номинациях она назвала «сумасшествием» и «безумием», но также отметила, что она единственная темнокожая звезда, представленная в этом году на «Оскаре». Это неправильно, что я единственная. Очень много работы было сделано в этом году невероятными цветными мужчинами и женщинами, чьи заслуги тоже должны были быть отмечены, — сказала она. В случае своей победы на «Оскаре» Синтия станет не только самой молодой звездой, завоевавшей EGOT, но и той знаменитостью, которой удалось сделать это за самый короткий срок — меньше чем за пять лет. Личная жизнь Долгое время актриса встречалась с британским актером мюзиклов и участником реалити-шоу «Британия ищет таланты» (Britain’s Got Talent) Дином Джоном-Уилсоном. Но, по информации инсайдеров, они расстались. Встречается ли Синтия сейчас с кем-нибудь, неизвестно, но в свет она выходит одна. Синтия Эриво и Дин Джон-Уилсон Интересные факты 1.Синтию Эриво пригласили выступить на премии BAFTA с песней Stand Up, но она отказалась, после того как выяснилось, что среди номинантов не оказалось ни одной темнокожей звезды. 2.Синтия не слишком популярна в социальных сетях. В инстаграме на нее подписано чуть больше 350 тысяч человек, а это по меркам популярной соцсети цифра совсем небольшая. 3.Она — веган. Во всяком случае, так у нее написано в профиле в инстаграме. Синтия признавалась, что любит здоровую и правильную пищу, а в ее сумке на случай внезапного чувства голода всегда есть зеленый сок. Я начала по-настоящему заботиться о своем здоровье, когда была на гастролях, — мне тогда было 24 года. Я стала консультироваться, что мне следует есть, а что нет. Когда вам нужно петь каждый день, вам следует внимательно относиться к тому, что вы едите и пьете, потому что это очень важно, — говорила она. Фото из инстаграма Синтии Эриво 4.Один из любимых фильмов Эриво — гей-драма «Назови меня своим именем» (Call Me By Your Name) с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером, потому что, по ее мнению, он «очень чуткий и нежный». 5.Синтия может похвастаться прекрасной физической формой. Она увлекается бегом и даже пробежала марафон в Нью-Йорке! По ее признанию, бег на длинные дистанции помогает ей привести свои мысли и чувства в порядок. Она называет его «двигательной терапией». 6.У Синтии есть щенок по имени Калеб. 7.Она приняла участие в записи музыкального подкаста Джона Кэмерона Митчелла Anthem: Homunculus вместе с Гленн Клоуз и Марион Котийяр. Активистка бодипозитива и звезда «Эйфории»: что нужно знать о Барби Феррейре

Активистка бодипозитива и звезда «Эйфории»: что нужно знать о Барби Феррейре Что посмотреть этим летом: 16 сериалов, которые нельзя пропустить

Что посмотреть этим летом: 16 сериалов, которые нельзя пропустить Пьяный Шон Мендес зацеловал Камилу Кабелло

Пьяный Шон Мендес зацеловал Камилу Кабелло Кэмерон Диас дала интервью о несчастном замужестве, новых планах и старении